Два человека пострадали из-за крупного пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе
По сообщениям СМИ, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров
26 августа 2024, 17:01, ИА Амител
Пожар на Омском НПЗ / Фото: "Инцидент Омск"
Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Пострадали два человека – им оказывают медицинскую помощь на месте. Само предприятие продолжает работу в штатном режиме.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Эвакуация не потребовалась. На месте происшествия работают 15 расчетов пожарной охраны.
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