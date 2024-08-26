Два человека пострадали из-за крупного пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе

По сообщениям СМИ, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров

26 августа 2024, 17:01, ИА Амител

Пожар на Омском НПЗ / Фото: "Инцидент Омск"

Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Пострадали два человека – им оказывают медицинскую помощь на месте. Само предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Эвакуация не потребовалась. На месте происшествия работают 15 расчетов пожарной охраны.