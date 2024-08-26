НОВОСТИПроисшествия

Два человека пострадали из-за крупного пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе

По сообщениям СМИ, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров

26 августа 2024, 17:01, ИА Амител

Пожар на Омском НПЗ / Фото: "Инцидент Омск"
Пожар на Омском НПЗ / Фото: "Инцидент Омск"

Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ "Газпром нефти". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Пострадали два человека – им оказывают медицинскую помощь на месте. Само предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Эвакуация не потребовалась. На месте происшествия работают 15 расчетов пожарной охраны.

Пожары Происшествия

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров