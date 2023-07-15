Два человека пострадали из-за урагана на алтайском курорте

О непогоде сообщили в Яровом и Славгороде

15 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Два человека получили травмы во время урагана на озере Большое Яровое в Алтайском крае, пишет портал VSE42.RU.

Стихия внезапно разыгралась на курорте 14 июля. По словам очевидца, ветер существенно усилился в считанные минуты и начал крушить шатры кафе "Причал 42". Один из них сдуло на отдыхающих.

В итоге из-за непогоды мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.

В паблике "В курсе 22" при этом сообщают, что ураган прошелся еще и в расположенном неподалеку от Ярового Славгороде. "Много поваленых деревьев нет света, оборваны провода", – рассказал свидетель.

















Последствия шторма в Яровом и Славгороде / Фото и кадры из видео: "В курсе 22"

Напомним, в Алтайском крае в ночь на 12 июля прошел мощный шторм, из-за которого пострадали жилые дома, здания и ЛЭП. Кадры последствий стихии – в нашей подборке.