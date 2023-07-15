Два человека пострадали из-за урагана на алтайском курорте
О непогоде сообщили в Яровом и Славгороде
15 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Два человека получили травмы во время урагана на озере Большое Яровое в Алтайском крае, пишет портал VSE42.RU.
Стихия внезапно разыгралась на курорте 14 июля. По словам очевидца, ветер существенно усилился в считанные минуты и начал крушить шатры кафе "Причал 42". Один из них сдуло на отдыхающих.
В итоге из-за непогоды мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.
В паблике "В курсе 22" при этом сообщают, что ураган прошелся еще и в расположенном неподалеку от Ярового Славгороде. "Много поваленых деревьев нет света, оборваны провода", – рассказал свидетель.
Напомним, в Алтайском крае в ночь на 12 июля прошел мощный шторм, из-за которого пострадали жилые дома, здания и ЛЭП. Кадры последствий стихии – в нашей подборке.
13:40:23 15-07-2023
Какие два человека?! Вы гоните??? В нашей скорой было только 3 тяжёлых!!! У мужчины отшибло память! Женщина вся изрезана осколками, у мужчины порвало сухожилье!!! А когда приехали в больницу, там вообще полный коридор в приёмном покое! Администрация молчит! Хочет в такой ураган концерты продолжать!!! Нормальные, нет?!!! Весь 42 причал в кровище!!! Забились примерно 200 человек в туалете, вытаскивали друг у друга осколки!!! Там все металлич.балки сложились на людей, тросами металлическими людей посекло! Администрация говорит, что всё хорошо!!! Не хватало медиков, людям не помогали психологи, сотрудники закрылись в кафешках и не пускали туда посетителей, даже с детьми!!! Не дай Бог там находится в этот момент!!!!
00:30:11 17-07-2023
Мне не понятно одно, почему не было никакого оповещения о том, что надвигается песочная буря? Где человек с рупором, предупреждающий покинуть озеро, выйти из воды и удалиться? Мы сначала думали, что где-то пожар на другом берегу, но когда все люди на берегу, хватая вещи, побежали, стало ясно, что это далеко не пожар. Мы выскакивали из озера и понимали, что кому-то просто конец, так как в озере еще плавали катера с отдыхающими, один несся с огромной скоростью, чтобы хоть как-то успеть до берега.