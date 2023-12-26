Два человека пострадали и один погиб при атаке ВСУ на Феодосию

Повреждения получили шесть зданий. В основном в них оказались выбиты окна

26 декабря 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ночной атаки на Феодосию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, повреждения получили шесть зданий. В основном в них оказались выбиты окна.

"Шесть человек эвакуировано в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", – написал он.Аксенов добавил, что транспортная инфраструктура города продолжает функционировать в штатном режиме. Ограничений нет. На месте работают специалисты профильных служб.

Как сообщали в Минобороны РФ, в результате атаки пострадал большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средства ПВО сбили два украинских самолета Су-24, которые запустили управляемые ракеты.