Корабль "Новочеркасск" пострадал во время атаки ВСУ в Феодосии
Уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24
26 декабря 2023, 14:11, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.
Атаку на российский порт вооруженные силы Украины провели ночью 26 декабря. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пожар локализовали.
В Минобороны РФ уточнили, что применялись авиационные управляемые ракеты, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".
"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск управляемых ракет", – отметили в ведомстве.
14:18:37 26-12-2023
Плохо
14:24:06 26-12-2023
Такого быть не может. Это фейк ?
15:28:13 26-12-2023
Когда же наши моряки перестанут клювом щелкать?
16:53:41 26-12-2023
Гость (15:28:13 26-12-2023) Когда же наши моряки перестанут клювом щелкать?... Походу снова покурили, в неположенном месте ?
06:58:07 27-12-2023
Гость (16:53:41 26-12-2023) Походу снова покурили, в неположенном месте ?... Гость, не пиши фейку - Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.
01:27:22 27-12-2023
Виновников должностных лиц судить военным трибуналом разжаловать и на передовую а также как в сша выплачивать стоимость ущерба по ремонту или его уничтожения.
09:12:29 27-12-2023
Гость (01:27:22 27-12-2023) Виновников должностных лиц судить военным трибуналом разжал... Ну так езжай туда да научи всех воевать, военный гений ты наш. А то только с дивана командуешь.