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Корабль "Новочеркасск" пострадал во время атаки ВСУ в Феодосии

Уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24

26 декабря 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.

Атаку на российский порт вооруженные силы Украины провели ночью 26 декабря. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пожар локализовали.

В Минобороны РФ уточнили, что применялись авиационные управляемые ракеты, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск управляемых ракет", – отметили в ведомстве.

СВО Происшествия Крым

Комментарии 7

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Гость

14:18:37 26-12-2023

Плохо

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Гость

14:24:06 26-12-2023

Такого быть не может. Это фейк ?

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Гость

15:28:13 26-12-2023

Когда же наши моряки перестанут клювом щелкать?

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Гость

16:53:41 26-12-2023

Гость (15:28:13 26-12-2023) Когда же наши моряки перестанут клювом щелкать?... Походу снова покурили, в неположенном месте ?

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Гость

06:58:07 27-12-2023

Гость (16:53:41 26-12-2023) Походу снова покурили, в неположенном месте ?... Гость, не пиши фейку - Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.

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Гость

01:27:22 27-12-2023

Виновников должностных лиц судить военным трибуналом разжаловать и на передовую а также как в сша выплачивать стоимость ущерба по ремонту или его уничтожения.

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Гость

09:12:29 27-12-2023

Гость (01:27:22 27-12-2023) Виновников должностных лиц судить военным трибуналом разжал... Ну так езжай туда да научи всех воевать, военный гений ты наш. А то только с дивана командуешь.

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