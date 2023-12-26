Корабль "Новочеркасск" пострадал во время атаки ВСУ в Феодосии

Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ, сообщает РИА Новости.

Атаку на российский порт вооруженные силы Украины провели ночью 26 декабря. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пожар локализовали.

В Минобороны РФ уточнили, что применялись авиационные управляемые ракеты, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск управляемых ракет", – отметили в ведомстве.