Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Бийске
Раненых увезли в больницу
10 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Бийске при столкновении двух легковушек пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария случилась 9 июня в 19:35 по ул. Мерлина, 52. По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории дома не уступил дорогу машине "Лада Приора" и столкнулся с ней.
В результате водителя и пассажира отечественной легковушки с травмами различной тяжести отвезли в больницу.
Напомним, 10 июня под Бийском произошло ДТП с участием трех автомобилей.
21:54:12 10-06-2023
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