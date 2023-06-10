Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Бийске

Раненых увезли в больницу

10 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске при столкновении двух легковушек пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась 9 июня в 19:35 по ул. Мерлина, 52. По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории дома не уступил дорогу машине "Лада Приора" и столкнулся с ней.

В результате водителя и пассажира отечественной легковушки с травмами различной тяжести отвезли в больницу.

Напомним, 10 июня под Бийском произошло ДТП с участием трех автомобилей.