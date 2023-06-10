Лихач на "крузаке" устроил массовое ДТП на Чуйском тракте
Пострадавших нет
10 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Три автомобиля столкнулись на Чуйском тракте 10 июня, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария случилась в 12:20 на участке, идущем в обход в Бийска. По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный автомобиль Daihatsu Terios, за рулём которого была 43-летняя женщина.
Daihatsu из-за удара, в свою очередь, столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 34-летнего водителя.
Несмотря на то, что некоторые автомобили получили серьезные повреждения, пострадавших в происшествии нет.
21:27:09 10-06-2023
Твари
14:49:18 11-06-2023
Бийск (21:27:09 10-06-2023) Твари... это те кто ехал в первых двух машинах и тормозили на ровном месте? резко тормознули и понеслось по цепочки
10:51:28 11-06-2023
37-летний водитель Toyota Land Cruise - почему эта дорога не привела его в ад? Может там уже места для них нет?
11:27:57 11-06-2023
конечно, он ни в чем не виноват! а чо они так тихо едут? не видят депутата, крестьяне...
15:30:18 11-06-2023
еще один Ефремов.депутатик:))такие гладенькие, с заплывшим сальцом личиком ,с них как с гуся вода.перевернется и опять депутатить..
21:47:20 11-06-2023
О как интересно, похоже в комсамолке даже статьи не будет. А почему? Да потому что он там что то возглавляет, наш лихой депутат зак собрания. Смотрим чем закончится, может признают виновными всех остальных, как ни как наш барин
09:46:43 12-06-2023
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