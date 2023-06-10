Лихач на "крузаке" устроил массовое ДТП на Чуйском тракте

Пострадавших нет

10 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Три автомобиля столкнулись на Чуйском тракте 10 июня, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась в 12:20 на участке, идущем в обход в Бийска. По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный автомобиль Daihatsu Terios, за рулём которого была 43-летняя женщина.

Daihatsu из-за удара, в свою очередь, столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 34-летнего водителя.

Несмотря на то, что некоторые автомобили получили серьезные повреждения, пострадавших в происшествии нет.