Названа возможная причина смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском

В результате аварии погиб водитель легкового авто, ещё троих человек госпитализировали

01 апреля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Причиной ДТП в Новосибирской области, в котором один человек погиб и восемь пострадали, мог стать выезд автобуса на встречку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Предварительно установили, что водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешённого обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шевроле Нива". Автобус в результате столкновения съехал в кювет и упал на бок.

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Ранее в областном Минздраве сообщили, что погибший – водитель легкового авто. Трое человек, в том числе ребёнок, были госпитализированы.