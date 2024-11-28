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Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки на Чуйском тракте

Пострадавших увезли в больницу

28 ноября 2024, 11:31, ИА Амител

ДТП в Троицком районе / Фото: МВД Алтайского края

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Троицком районе Алтайского края, сообщили в МВД региона. 

ДТП случилось 28 ноября в 08:30 на 301-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установили, что 63-летний водитель грузовика Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с разворачивающейся легковушкой Toyota Probox под управлением 82-летнего мужчины.

В результате пенсионера и его 67-летнюю пассажирку увезли в больницу для оказания медпомощи. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП Чуйский тракт

Комментарии 1

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Гость

15:00:11 28-11-2024

Кулёма разворачивался, в тапок давить надо, особенно на трассе.

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