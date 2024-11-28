Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки на Чуйском тракте
Пострадавших увезли в больницу
28 ноября 2024, 11:31, ИА Амител
ДТП в Троицком районе / Фото: МВД Алтайского края
Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Троицком районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 28 ноября в 08:30 на 301-м километре Чуйского тракта.
Предварительно установили, что 63-летний водитель грузовика Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с разворачивающейся легковушкой Toyota Probox под управлением 82-летнего мужчины.
В результате пенсионера и его 67-летнюю пассажирку увезли в больницу для оказания медпомощи. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
15:00:11 28-11-2024
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