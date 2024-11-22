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На Алтае водитель иномарки врезался в дерево и попал в больницу

Мужчина не справился с управлением

22 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

ДТП в Усть-Канском районе / Фото: 04.мвд.рф

Один человек пострадал при опрокидывании иномарки в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 21 ноября около 06:30 вблизи села Козуй.

51-летний местный житель за рулем Toyota RAV4 превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате водителя госпитализировали. Полиция проводит проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

14:33:33 22-11-2024

Ну я понимаю, если бы он врезался в больницу, то и попал в больницу. Но он врезался в дерево, он должен был попасть в дерево.

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