На Алтае водитель иномарки врезался в дерево и попал в больницу

Мужчина не справился с управлением

22 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

ДТП в Усть-Канском районе / Фото: 04.мвд.рф

Один человек пострадал при опрокидывании иномарки в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 21 ноября около 06:30 вблизи села Козуй.

51-летний местный житель за рулем Toyota RAV4 превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате водителя госпитализировали. Полиция проводит проверку.