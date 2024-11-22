На Алтае водитель иномарки врезался в дерево и попал в больницу
Мужчина не справился с управлением
22 ноября 2024, 13:31, ИА Амител
ДТП в Усть-Канском районе / Фото: 04.мвд.рф
Один человек пострадал при опрокидывании иномарки в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 21 ноября около 06:30 вблизи села Козуй.
51-летний местный житель за рулем Toyota RAV4 превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате водителя госпитализировали. Полиция проводит проверку.
14:33:33 22-11-2024
Ну я понимаю, если бы он врезался в больницу, то и попал в больницу. Но он врезался в дерево, он должен был попасть в дерево.