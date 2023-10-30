Для оказания помощи на место направят Ми-8 со спасателями и медиками

30 октября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии. Об этом сообщает пресс-центр МЧС Республики Саха – Якутия.

По информации спасателей, вертолет летел по маршруту Джардан – точка в горах – Джардан. После взлета с точки он начал терять высоту и совершил жесткую посадку.

Всего на борту находились пять человек, двое из которых получили травмы. Причина снижения высоты пока неизвестна.

Для оказания помощи из поселка Тикси спланирован вылет Ми-8 компании "Полярные авиалинии", на борту которого туда полетят спасатели с медиками. В готовности к реагированию находится еще один Ми-8 в Якутске.