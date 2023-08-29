СМИ: вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области. Обновлено

Есть погибшие

29 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Кадр: Readovka

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области, пишет Readovka.

По данным издания, на борту в момент аварии были четыре человека. Предварительно, все погибли. О причинах ЧП пока не сообщается.

Обвновлено в 18:27. Телеграм-канал Mash сообщает, что в результате катастрофы погибло три человека – это командир, правый летчик и бортинженер. Предварительно, пассажиров на борту не было. Также отмечается, что судно упало в лесу в 500 метрах от поселка Прудный, что в пригороде Челябинска. "Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол. Никто из мирных не пострадал", – отмечает канал.

Напомним, 27 июля в Республике Алтай упал вертолет с туристами. На борту находились 16 человек. Шесть человек погибли, остальные получили сильнейшие ожоги. Впоследствие эксперты нашли ряд серьезных нарушений, которые и привели к трагедии.