На Алтае подросток упал с быстро движущегося мотоцикла

ДТП случилось вечером 10 мая в селе Усть-Кан

11 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пассажир упал с мотоцикла, водитель которого превысил скорость. Обоим участникам инцидента по 17 лет.

Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 10 мая около 23:30 в селе Усть-Кан. После произошедшего байкер скрылся, но вскоре полиция его задержала.

Пострадавший юноша обращался за медпомощью, не госпитализирован.

В отношении его приятеля вынесли представление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП.