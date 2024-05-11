На Алтае подросток упал с быстро движущегося мотоцикла
ДТП случилось вечером 10 мая в селе Усть-Кан
11 мая 2024, 16:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай пассажир упал с мотоцикла, водитель которого превысил скорость. Обоим участникам инцидента по 17 лет.
Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 10 мая около 23:30 в селе Усть-Кан. После произошедшего байкер скрылся, но вскоре полиция его задержала.
Пострадавший юноша обращался за медпомощью, не госпитализирован.
В отношении его приятеля вынесли представление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП.
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