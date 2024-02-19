Два человека пострадали в ДТП под Новоалтайском

На Чуйском тракте столкнулись Hino и Toyota

19 февраля 2024, 14:10, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Кадр: "Инцидент Барнаул"

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 19 февраля в 06:10 на 205-м километре Чуйского тракта. Мужчина 1988 года рождения ехал на Hino Ranger в сторону Барнаула, но по пути не справился с управлением и столкнулся с Toyota Fortuner под управлением мужчины 1961 года рождения.

"В результате ДТП пассажир и водитель автомобиля Toyota получили травмы различной степени тяжести", – отметили в Госавтоинспекции.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена проверка.