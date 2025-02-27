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Два человека пострадали в массовом ДТП на подъезде к Барнаулу

Столкнулись сразу четыре иномарки

27 февраля 2025, 10:31, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте под Барнаулом утром 27 февраля. Как рассказали в городской полиции, в инциденте пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Alex под управлением 52-летнего водителя, Toyota Camry Gracia, за рулем которого была 34-летняя женщина, Ford Fiesta под управлением 38-летней женщины и Ford Focus – им управлял 56-летний мужчина. Кто стал виновником происшествия – не уточняется.

Травмы получили водители Toyota Alex и Camry Gracia. Их доставили в барнаульскую городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на участке затруднено, на месте работают экипажи ДПС. Водителей призвали выбирать пути объезда – судя по кадрам с места происшествия, собралась огромная пробка.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 7

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Russkiy

10:50:24 27-02-2025

Тише едешь - дома будешь, быстро - в БГБ N°1.
А это точно Чуйский тракт?

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Гость

12:06:52 27-02-2025

Russkiy (10:50:24 27-02-2025) Тише едешь - дома будешь, быстро - в БГБ N°1.А это точно... судя по видео, это перед станцией Присягино,по дороге за Старым мостом.

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Гость

11:11:52 27-02-2025

И где только люди находят такое УГ под видом "музыки". Специально захочешь найти и не найдёшь, но ведь играет же... Тайная секта любителей дерьма?

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Гость

11:38:38 27-02-2025

Гость (11:11:52 27-02-2025) И где только люди находят такое УГ под видом "музыки". Специ... Специально зашел, включил послушал - что-то на нарко-бармалейском.

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Гость

12:12:34 27-02-2025

Видеооператор "от бога". И выкладывают своё видео, тратят наше внимание и время....

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Гость

14:53:40 27-02-2025

Ничего себе, столкнулись на Чуйском тракте, и долетели аж до Барнаула!!!

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Гость

06:34:40 28-02-2025

Гость (14:53:40 27-02-2025) Ничего себе, столкнулись на Чуйском тракте, и долетели аж до... И Павловский тракт тоже по Павловску проложен?

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