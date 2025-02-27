Два человека пострадали в массовом ДТП на подъезде к Барнаулу
Столкнулись сразу четыре иномарки
27 февраля 2025, 10:31, ИА Амител
Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте под Барнаулом утром 27 февраля. Как рассказали в городской полиции, в инциденте пострадали два человека.
По информации Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Alex под управлением 52-летнего водителя, Toyota Camry Gracia, за рулем которого была 34-летняя женщина, Ford Fiesta под управлением 38-летней женщины и Ford Focus – им управлял 56-летний мужчина. Кто стал виновником происшествия – не уточняется.
Травмы получили водители Toyota Alex и Camry Gracia. Их доставили в барнаульскую городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на участке затруднено, на месте работают экипажи ДПС. Водителей призвали выбирать пути объезда – судя по кадрам с места происшествия, собралась огромная пробка.
10:50:24 27-02-2025
Тише едешь - дома будешь, быстро - в БГБ N°1.
А это точно Чуйский тракт?
12:06:52 27-02-2025
Russkiy (10:50:24 27-02-2025) Тише едешь - дома будешь, быстро - в БГБ N°1.А это точно... судя по видео, это перед станцией Присягино,по дороге за Старым мостом.
11:11:52 27-02-2025
И где только люди находят такое УГ под видом "музыки". Специально захочешь найти и не найдёшь, но ведь играет же... Тайная секта любителей дерьма?
11:38:38 27-02-2025
Гость (11:11:52 27-02-2025) И где только люди находят такое УГ под видом "музыки". Специ... Специально зашел, включил послушал - что-то на нарко-бармалейском.
12:12:34 27-02-2025
Видеооператор "от бога". И выкладывают своё видео, тратят наше внимание и время....
14:53:40 27-02-2025
Ничего себе, столкнулись на Чуйском тракте, и долетели аж до Барнаула!!!
06:34:40 28-02-2025
Гость (14:53:40 27-02-2025) Ничего себе, столкнулись на Чуйском тракте, и долетели аж до... И Павловский тракт тоже по Павловску проложен?