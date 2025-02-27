Два человека пострадали в массовом ДТП на подъезде к Барнаулу

Столкнулись сразу четыре иномарки

27 февраля 2025, 10:31, ИА Амител

Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте под Барнаулом утром 27 февраля. Как рассказали в городской полиции, в инциденте пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции, столкнулись Toyota Alex под управлением 52-летнего водителя, Toyota Camry Gracia, за рулем которого была 34-летняя женщина, Ford Fiesta под управлением 38-летней женщины и Ford Focus – им управлял 56-летний мужчина. Кто стал виновником происшествия – не уточняется.

Травмы получили водители Toyota Alex и Camry Gracia. Их доставили в барнаульскую городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. Движение транспорта на участке затруднено, на месте работают экипажи ДПС. Водителей призвали выбирать пути объезда – судя по кадрам с места происшествия, собралась огромная пробка.