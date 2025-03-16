Два человека пострадали в ночном пожаре в Алтайском крае
Всего зафиксировано два крупных возгорания
16 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Пожар / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Два пожара произошло в Алтайском крае ночью 16 марта. Как сообщает пресс-центр управления МЧС России по региону, в одном из них пострадали два человека.
Так, в селе Колыванское Павловского района случилось возгорание в частном доме. Пострадали 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. Пожар ликвидировали на площади 64 квадратных метра.
Другой пожар произошел в поселке Солнечный Первомайского района. Там загорелись надворные постройки – огонь охватил площадь 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 12 специалистов и шесть единиц техники.
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