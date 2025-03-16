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На Алтае 29-летняя автомобилистка получила ушиб при столкновении с "Лексусом"

Женщине оказали медпомощь в больнице

16 марта 2025, 06:30, ИА Амител

ДТП в Майме / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Майме / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 марта около 18:10 у дома № 2 по улице Советской.

38-летний житель Майминского района за рулем Lexus RX 300 при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу пользующейся преимущественным правом проезда легковушке Toyota Allion и допустил столкновение.

В результате водитель Toyota (29-летняя жительница Алтайского края) от полученного удара врезалась в дорожный знак и получила ушиб грудной клетки. Женщина обращалась за помощью в республиканскую больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

Виновнику аварии вынесли постановление по статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

09:16:11 16-03-2025

Этот перекрёсток очень неудобный, аварийно опасный. Люди едут из далека, первый раз понять ничего не могут. Положите там наконец искусственную неровность 1,5 метра.

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Гость

21:59:14 16-03-2025

Матильдочку ушибла? Кормилицу...

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