На Алтае 29-летняя автомобилистка получила ушиб при столкновении с "Лексусом"

Женщине оказали медпомощь в больнице

16 марта 2025, 06:30, ИА Амител

ДТП в Майме / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 марта около 18:10 у дома № 2 по улице Советской.

38-летний житель Майминского района за рулем Lexus RX 300 при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу пользующейся преимущественным правом проезда легковушке Toyota Allion и допустил столкновение.

В результате водитель Toyota (29-летняя жительница Алтайского края) от полученного удара врезалась в дорожный знак и получила ушиб грудной клетки. Женщина обращалась за помощью в республиканскую больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

Виновнику аварии вынесли постановление по статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.