На Алтае 29-летняя автомобилистка получила ушиб при столкновении с "Лексусом"
Женщине оказали медпомощь в больнице
16 марта 2025, 06:30, ИА Амител
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 14 марта около 18:10 у дома № 2 по улице Советской.
38-летний житель Майминского района за рулем Lexus RX 300 при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу пользующейся преимущественным правом проезда легковушке Toyota Allion и допустил столкновение.
В результате водитель Toyota (29-летняя жительница Алтайского края) от полученного удара врезалась в дорожный знак и получила ушиб грудной клетки. Женщина обращалась за помощью в республиканскую больницу, но госпитализация ей не потребовалась.
Виновнику аварии вынесли постановление по статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.
09:16:11 16-03-2025
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