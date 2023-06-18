Два человека пострадали в результате массовой аварии на алтайской трассе

Травмированных отправили в больницу

18 июня 2023, 20:29, ИА Амител

Кадр из видео

Массовая авария произошла на алтайской трассе. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Водитель автомобиля Toyota Ipsum выехал на встречную полосу и врезался в "УАЗ-Патриот", после чего столкнулся с Kia, а Kia врезался в Lexus.

"В результате ДТП телесные травмы получили водители автомобиля Toyota и Kia, им была оказана медицинская помощь, госпитализированы", – сказано в сообщении ГИБДД.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.