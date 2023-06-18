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Очевидцы: мотоциклист погиб в результате страшной аварии в Барнауле

Автомобиль, в который врезался мотоцикл, загорелся

18 июня 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам авторов сообщения, водитель мотоцикла на большой скорости врезался в иномарку на пересечении Советской Армии и Телефонной. От удара автомобиль загорелся.

Водитель мотоцикла скончался от полученных травм. На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что женщина сбила ребенка на самокате в Барнауле. 

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Ghost

11:24:35 19-06-2023

Дебил самоликвидировался, хорошо что никого с собой не забрал и жалко что авто других людей пострадали, наваливать больше 150 км по советской армии, это ток безмозглым надо родиться, ничуть таких не жаль.

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