Очевидцы: мотоциклист погиб в результате страшной аварии в Барнауле

Автомобиль, в который врезался мотоцикл, загорелся

18 июня 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам авторов сообщения, водитель мотоцикла на большой скорости врезался в иномарку на пересечении Советской Армии и Телефонной. От удара автомобиль загорелся.

Водитель мотоцикла скончался от полученных травм. На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что женщина сбила ребенка на самокате в Барнауле.