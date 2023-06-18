Очевидцы: мотоциклист погиб в результате страшной аварии в Барнауле
Автомобиль, в который врезался мотоцикл, загорелся
18 июня 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам авторов сообщения, водитель мотоцикла на большой скорости врезался в иномарку на пересечении Советской Армии и Телефонной. От удара автомобиль загорелся.
Водитель мотоцикла скончался от полученных травм. На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.
Ранее сообщалось, что женщина сбила ребенка на самокате в Барнауле.
11:24:35 19-06-2023
Дебил самоликвидировался, хорошо что никого с собой не забрал и жалко что авто других людей пострадали, наваливать больше 150 км по советской армии, это ток безмозглым надо родиться, ничуть таких не жаль.