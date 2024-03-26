Два девятиэтажных общежития возведут в "учебном" квартале барнаульского Потока

Рядом с корпусами оборудуют парковки, выполнят дворовое благоустройство

26 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"

На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке возведут два общежития. Их построит компания "Жилищная инициатива" для своих сотрудников. Проект зданий успешно прошел градсовет в ноябре 2023 года, а в марте 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на документацию. После получения в мэрии разрешения на строительство компания может приступать к работам на площадке.

Общежития появятся на ул. Чеглецова, 25а. Участок площадью 1,25 га относится к зоне ОД2: на ней, согласно городским Правилам землепользования и застройки, разрешено размещать только объекты социального и коммунально-бытового назначения. Возводить жилые дома нельзя.

Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"

Площадка находится в развитом и застроенном квартале, рядом – Алтайский промышленно-экономический колледж, Барнаульский государственный педагогический колледж, школа №59, бизнес-центр, многоэтажные дома и частный сектор.

Один из корпусов построят вдоль ул. Чеглецова. Первый этаж отдадут под помещения общественного назначения. Второй корпус расположат вдоль проезда Жилого. Общее количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. Здания возведут из силикатного кирпича, который затем покрасят. "Украшением" фасадов станут декоративные карнизы.

На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.

На заседании 9 ноября члены градсовета решили, что под видом общежитий на участке построят жилые дома, а таким способом застройщик решил обойти закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Однако представители "Жилищной инициативы" заявили: квартиры в зданиях компания намерена предоставлять в аренду лишь своим сотрудникам.