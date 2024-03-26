Два девятиэтажных общежития возведут в "учебном" квартале барнаульского Потока
Рядом с корпусами оборудуют парковки, выполнят дворовое благоустройство
26 марта 2024, 09:15, ИА Амител
На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке возведут два общежития. Их построит компания "Жилищная инициатива" для своих сотрудников. Проект зданий успешно прошел градсовет в ноябре 2023 года, а в марте 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на документацию. После получения в мэрии разрешения на строительство компания может приступать к работам на площадке.
Общежития появятся на ул. Чеглецова, 25а. Участок площадью 1,25 га относится к зоне ОД2: на ней, согласно городским Правилам землепользования и застройки, разрешено размещать только объекты социального и коммунально-бытового назначения. Возводить жилые дома нельзя.
Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"
Площадка находится в развитом и застроенном квартале, рядом – Алтайский промышленно-экономический колледж, Барнаульский государственный педагогический колледж, школа №59, бизнес-центр, многоэтажные дома и частный сектор.
Один из корпусов построят вдоль ул. Чеглецова. Первый этаж отдадут под помещения общественного назначения. Второй корпус расположат вдоль проезда Жилого. Общее количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. Здания возведут из силикатного кирпича, который затем покрасят. "Украшением" фасадов станут декоративные карнизы.
На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.
На заседании 9 ноября члены градсовета решили, что под видом общежитий на участке построят жилые дома, а таким способом застройщик решил обойти закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Однако представители "Жилищной инициативы" заявили: квартиры в зданиях компания намерена предоставлять в аренду лишь своим сотрудникам.
09:21:55 26-03-2024
Все же очевидно, запроектировали жилье в недопустимой зоне, а Градосовет это все проглотил.
09:26:31 26-03-2024
Чего только на потоке не было, и цыгане в яме и алкаши с гопниками, теперь еще азиаты будут с таджиками. Район все круче)
09:37:21 26-03-2024
Архитектор города двоечник ..
09:42:31 26-03-2024
Арендное жилье от работодателя (без права приватизации) - за ним будущее. Учитывая хронический кадровый дефицит сейчас и в обозримом будущем, такое жилье - хороший доп мотиватор для работников в пользу выбора именно этого работодателя. ЮГ - молодец, мыслит стратегически, на перспективу! Убежден, этот опыт в Барнауле вскоре подхватят другие местные бизнесмены и даже госпредприятия. Да, это не дешево, но иного выбора нет. У предприятий, теряющих кадры, вообще нет перспектив.
09:57:10 26-03-2024
Гость (09:42:31 26-03-2024) Арендное жилье от работодателя (без права приватизации) - за... В данный момент многие предприятия во всех регионах России своих специалистов (имеется в виду приезжих,контракт ,вахтовых и т.д.)расселяют и естественно финансируют на арендной площадки городов. Это дешевле гораздо ,чем возводить и проплачивать стройку сооружений.К стати так же и в ряде многих зарубежных стран. А у нас в городе более эффективней было бы для молодых семьях наладить достойную зарплату ,что бы они брали ипотеку и достойно жили и развивали наш край,а не уезжали в Москву.
12:45:11 26-03-2024
гость (09:57:10 26-03-2024) В данный момент многие предприятия во всех регионах России с... не замечаете противоречий в своем ответе? С одной стороны бизнес стремится минимизировать издержки, с другой предлагаете бизнесу поднять зарплату своим сотрудникам. Или кто по вашему мнению должен наладить достойную зарплату?
13:12:34 26-03-2024
Гость (12:45:11 26-03-2024) не замечаете противоречий в своем ответе? С одной стороны би... А вы думаете ,что всё так и останется ,нет всё меняется и в том числе уровень зарплаты по любому предприниматели будут вынуждены повышать. И ещё не мало важно,вы посмотрите строится жильё начальная смета 1 руб(это пример),а на выходе оно уже стоит 1000рублей. И так везде,поэтому без ПРАВИЛ к застройщику всё будет идти к глобальному кризису застройщика. Поверьте,так было в ряде стран.
13:33:40 26-03-2024
гость (09:57:10 26-03-2024) В данный момент многие предприятия во всех регионах России с... Так он же сам застройщик! Ему построить дешевле, чем платить кому-то аренду. Тем более, что в данном случае его же рабочие будут платить как раз аренду ему же за жильё!
10:05:49 26-03-2024
Все правильно. Молодые селяне готовы работать в городе.
10:06:46 26-03-2024
Мрачные, тревожные такие монументы - мне нравятся.
10:20:17 26-03-2024
Количество квартир-328,а машиномест -173. Допустим машин у проживающих-250,хотя бы. И куда им деваться!!!??
10:53:15 26-03-2024
Олег (10:20:17 26-03-2024) Количество квартир-328,а машиномест -173. Допустим машин у п... аваркомам и страховым бюджет крепить будут. А мордобоем зрелищ добавят.
12:48:23 26-03-2024
Олег (10:20:17 26-03-2024) Количество квартир-328,а машиномест -173. Допустим машин у п... а вы представляете как выглядит парковка на 250 машин???
14:42:51 26-03-2024
Гость (12:48:23 26-03-2024) а вы представляете как выглядит парковка на 250 машин???... Разумнее построить один,но с просторным двором.Чтобы и машину поставить,и площадку детскую организовать.
15:10:21 26-03-2024
Лучше бы спорткомплекс построили для детей. С бассейном бесплатным. А то один бассейн в центре, один на Южном, остальные коммерческие.
16:02:04 26-03-2024
* (15:10:21 26-03-2024) Лучше бы спорткомплекс построили для детей. С бассейном бесп... Почему бы вам не проинвестировать сей безумный проект с бесплатным бассейном? Почему частная компания должна что то вашим детям?
17:46:55 26-03-2024
Гость (16:02:04 26-03-2024) Почему бы вам не проинвестировать сей безумный проект с бесп... Вот пусть эта частная компания строит общагу для своих рабочих на выселках, где у них объекты и не лезет в места проживания коренных жителей. Умники такие, частная компания, так не надо лезть на общественную территорию!
18:28:35 26-03-2024
Гость (17:46:55 26-03-2024) Вот пусть эта частная компания строит общагу для своих рабоч... Землю выкупила компания. Какая она общественная вдруг?
19:25:59 26-03-2024
Гость (18:28:35 26-03-2024) Землю выкупила компания. Какая она общественная вдруг?... Если частная компания выкупила землю для соц- и культобъектов, то пусть использует по назначению. Дом для сдачи в аренду - это не социальный объект. По вашей компании давно тюрьма плачет.
20:46:25 26-03-2024
Гость (19:25:59 26-03-2024) Если частная компания выкупила землю для соц- и культобъекто... Читаем внимательно: Общежития появятся на ул. Чеглецова, 25а. Участок площадью 1,25 га относится к зоне ОД2: на ней, согласно городским Правилам землепользования и застройки, разрешено размещать только объекты социального и коммунально-бытового назначения. НЕ культ, а коммунально0 бытового назначения
22:18:04 26-03-2024
Гость (17:46:55 26-03-2024) Вот пусть эта частная компания строит общагу для своих рабоч... так они и строят на "выселках"- на Потоке, а вашим детям они точно ничего не должны.
20:28:47 27-03-2024
Мрачно все инициатива видно нет нормальных архитекторов!!!))) делает город весь в мрачных тонах, видно не для себя.
12:33:11 01-04-2024
Наивные тут все. Строят общежитие, а в итоге всё равно жилой дом получится.