Алтайский застройщик построит два крупных общежития в Барнауле для своих сотрудников

Там будут проживать, в том числе, гости города из Центральной Азии

13 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Проект общежитий на Чеглецова

Компания "Жилищная инициатива" планирует построить двухкорпусное общежитие в Барнауле по адресу улица Чеглецова, 25а. Два девятиэтажных здания расположатся в 500 метрах от проспекта Ленина. Проект рассмотрели 9 ноября на заседании градсовета. Эксперты высказали опасение, что под видом общежития застройщик планирует построить обычные многоквартирные дома. Впрочем, представительница ЖИ развенчала эти опасения.

Каким будет общежитие?

Общежитие, состоящее из двух девятиэтажных корпусов, появится в районе существующей застройки из многоэтажных и индивидуальных жилых домов, общественных зданий. Один из его корпусов построят вдоль улицы Чеглецова. Первый этаж здания будут занимать помещения общественного назначения. Второй корпус расположится вдоль Жилого проезда. В общежитии 328 квартир секционного типа. На дворовой территории между двумя жилыми корпусами разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых. Здесь же предусмотрено обустройство парковок – 91 место для постоянного хранения транспорта, 73 – для временного. Корпуса общежития выполнят из силикатного кирпича с последующей покраской фасадов в теплый коричневый цвет либо в холодный синий.

Представляя проект, глава "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров сообщил, что на первом этаже расположится администрация общежития и другие подсобные помещения.

Поскольку общежития относятся к объектам временного проживания, то проект делали по другим нормативам, чем обычное жилье. В частности, меньше требований к количеству парковок, детских и спортивных площадок.

Что сказали о проекте члены градсовета?

Эксперты выразили опасение из-за статуса здания. В частности, как будут предоставляться места в этих общежитиях. Представительница "Жилищной инициативы" объяснила, что все жители домов будут сотрудниками компании. Квартиры им будут предоставлять в аренду.

"Это типичная схема, когда застройщик уходит от некоторых градостроительных требований", – пояснил председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.

"Мы собираемся действовать исключительно в рамках законодательства", – отметила представительница "Жилищной инициативы".

Сергей Боженко назвал этот проект не общежитием, а "банальным домом с пониженными нормативными характеристиками". Он обратил внимание на коридор, где нет освещения. Такая особенность не свойственна общежитиям, где также есть общие помещения. Кроме того, по словам Боженко, у квартир большая планировка, в том числе 45 и более "квадратов".

"Да, но мы строим для себя", – добавила представительница застройщика.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников сообщил, что подобный объект может вызвать социальные волнения в данной части Барнаула. Дело в том, что много строителей в Барнаул приезжают из стран Центральной Азии. Именно они, прежде всего, будут нуждаться в жилье.

"Не получим ли мы союзную республику в миниатюре на 320 семей? Не получим ли мы очаг социальной напряженности?" – поинтересовался Четошников.

Представительница "Жилищной инициативы" объяснила, что квартиры будут предоставлять не только выходцам из Средней Азии, но и русским: монтажникам, сварщикам и отделочникам.

Тем не менее по просьбе участников градостроительного совета заказчик должен будет предоставить письменные пояснения нормативно-правового характера относительно механизма предоставления служебного жилья.

Кроме того, члены градсовета предложили изменить дизайн фасадов и переделать карнизы. Несмотря на замечания, проект был поддержан.