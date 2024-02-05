Два дома обрушились в центре Еревана

Под завалами находятся два человека

05 февраля 2024, 16:34, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

Взрыв с обрушением прогремел в районе Эребуни в столице Армении. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, по информации МВД страны под завалами могут находиться два человека.

Из-за взрыва обрушились два дома в частном секторе Еревана. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, что ранее в центре Барнаула с дома по проспекту Ленина, 67, обвалился кусок фасада.

Куски штукатурки и кирпичей рухнули прямо на тротуар перед входом в различные заведения. При этом вокруг опасного участка не было даже оградительной ленты.