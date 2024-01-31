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Кусок фасада рухнул с дома в центре Барнаула

Кирпичи и штукатура обвалились прямо на тротуар

31 января 2024, 14:17, ИА Амител

Место обрушения фасада / Фото: amic.ru

В центре Барнаула с дома по проспекту Ленина, 67 обвалился кусок фасада. Об этом рассказали читатели amic.ru.

Куски штукатурки и кирпичей рухнули прямо на тротуар, перед входом в различные заведения. При этом вокруг опасного участка нет даже оградительной ленты.

Неизвестно, когда произошел инцидент и есть ли пострадавшие.

"Будьте внимательны и поглядывайте наверх", - посоветовала барнаульцам наша читательница.

Остатки кирпичей сбивают с обрушившегося фасада дома в Барнауле. Фото и видео

Территорию возле жилого здания оградили, чтобы падающие кирпичи никого не поранили
НОВОСТИОбщество
Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Павлик

14:46:55 31-01-2024

Каждый год, несколько раз валится всё с этих фасадов, это помимо сосулей и льда. Всем пофиг, когда-нибудь это приведёт к большой трагедии и не одной.

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Гость

14:47:25 31-01-2024

Признать аварийным. Снести. Выдать переселенцам по 60 тысяч за квадратный метр. "Свой" застройщик воткнет 25-этажку с 6 парковочными местами, продать по 200 тысяч. В первый раз что ли?

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Гость

15:46:43 31-01-2024

99% таких проблем от того, что за домом должным образом не следят. Если у дома нормальный гидроизолированный фундамент с отмосткой, если крыша в порядке, не пропускает осадки снаружи, не собирает изнутри конденсат, который стекает и мочит торцы стен, если не бегут на чердаке трубы, дом спокойно простоит 100-150 лет. Если валится фасад, значит, его регулярно подмачивает, значит, к крыше вопросы.

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Гость

12:16:36 01-02-2024

Гость (15:46:43 31-01-2024) 99% таких проблем от того, что за домом должным образом не с... А ещё есть люди, "ремонтирующие" фасад чем попало и как попало, при минусовых температурах..

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Гость

15:52:55 31-01-2024

Вот он и медиарейтинг.

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