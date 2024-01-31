Кусок фасада рухнул с дома в центре Барнаула

Кирпичи и штукатура обвалились прямо на тротуар

31 января 2024, 14:17, ИА Амител

Место обрушения фасада / Фото: amic.ru

В центре Барнаула с дома по проспекту Ленина, 67 обвалился кусок фасада. Об этом рассказали читатели amic.ru.

Куски штукатурки и кирпичей рухнули прямо на тротуар, перед входом в различные заведения. При этом вокруг опасного участка нет даже оградительной ленты.

Неизвестно, когда произошел инцидент и есть ли пострадавшие.