Сейчас сотрудники антикафе днем и ночью дежурят в здании и возле него

16 сентября 2024, 15:44, ИА Амител

Енот в антикафе в Барнауле / Фото: t.me/enotopia22

В Барнауле два енота сбежали из антикафе "Енотопия", расположенного в здании № 69 на проспекте Социалистическом, сообщили на странице заведения во "ВКонтакте".

"Как бы мы ни старались предусмотреть все нюансы, все пути отхода, всю безопасность. Но это еноты. И наши Ракета и Кнопочка сбежали. Кнопа сумела открыть вентиляцию и убежать вместе с Ракетой. Мы не находим себе места второй день, они не уходили дальше их игровой, и мы надеялись, что они выйдут к нам от жажды или голода", – говорится в сообщении.

Предположительно, еноты смогли попасть в подвал здания и сбежать. Сейчас сотрудники антикафе днем и ночью дежурят в здании и возле него.

К жителям дома, в котором располагается антикафе, обратились с просьбой сообщать сотрудникам заведения, если они увидят или услышат что-то подозрительное.

Ранее amic.ru заглянул в гости к пушистым любознательным животным и рассказал в cоцсетях о первом антикафе с енотами в Барнауле.