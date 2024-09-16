Два енота Ракета и Кнопочка сбежали по вентиляции из антикафе в Барнауле
Сейчас сотрудники антикафе днем и ночью дежурят в здании и возле него
16 сентября 2024, 15:44, ИА Амител
В Барнауле два енота сбежали из антикафе "Енотопия", расположенного в здании № 69 на проспекте Социалистическом, сообщили на странице заведения во "ВКонтакте".
"Как бы мы ни старались предусмотреть все нюансы, все пути отхода, всю безопасность. Но это еноты. И наши Ракета и Кнопочка сбежали. Кнопа сумела открыть вентиляцию и убежать вместе с Ракетой. Мы не находим себе места второй день, они не уходили дальше их игровой, и мы надеялись, что они выйдут к нам от жажды или голода", – говорится в сообщении.
Предположительно, еноты смогли попасть в подвал здания и сбежать. Сейчас сотрудники антикафе днем и ночью дежурят в здании и возле него.
К жителям дома, в котором располагается антикафе, обратились с просьбой сообщать сотрудникам заведения, если они увидят или услышат что-то подозрительное.
Ранее amic.ru заглянул в гости к пушистым любознательным животным и рассказал в cоцсетях о первом антикафе с енотами в Барнауле.
17:42:12 16-09-2024
Rocky Raccoon
22:50:35 16-09-2024
Кто-то нажал на Кнопочку и Ракета понеслась 😁
00:55:50 17-09-2024
замучили зверюшек. они у давным-давно кем-то отловлены и выпущены в лес, хаха
09:20:35 17-09-2024
Я видел как пенсионеры от голода прятались в норы.
Я видел как затопило города Содом и Гоморра.
Я видел волчьи законы бессмысленного общения.
Я видел свою персону в контексте обогащения. (С)
09:46:00 17-09-2024
Бегите ребята, бегите!!!)
11:12:36 17-09-2024
Поди соседи наверху таракетов травили, а лесные животные сильно не любят всякие такие запахи.