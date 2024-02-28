В барнаульском зоопарке показали, как еноты общаются между собой
В "лексиконе" этих животных довольно много звуков
28 февраля 2024, 21:29, ИА Амител
Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" показали, как между собой общаются еноты. Видео опубликовали на странице зоопарка во "ВКонтакте".
В "лексиконе" енотов довольно много звуков. Это и фырканье, и мурчание, и рык, и хныканье и даже свист.
Ранее стало известно, что манулы, которых больше года назад привезли из новосибирского зоопарка, хорошо адаптировались в барнаульском зверинце.
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