В барнаульском зоопарке показали, как еноты общаются между собой

В "лексиконе" этих животных довольно много звуков

28 февраля 2024, 21:29, ИА Амител

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" показали, как между собой общаются еноты. Видео опубликовали на странице зоопарка во "ВКонтакте".

В "лексиконе" енотов довольно много звуков. Это и фырканье, и мурчание, и рык, и хныканье и даже свист.

Ранее стало известно, что манулы, которых больше года назад привезли из новосибирского зоопарка, хорошо адаптировались в барнаульском зверинце.