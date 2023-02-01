Два грузовика столкнулись на Павловском тракте в Барнауле

Последствия аварии попали на видео

01 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

В Барнауле произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщает "В курсе 22".

По информации очевидцев, авария случилась в районе пересечения Павловского тракта с улицей Звёздной.

В опубликованном ролике видно, что большегруз врезался в прицеп другого, из-за чего кабина получила серьёзные повреждения.

Об обстоятельствах происшествия и наличии пострадавших не уточняется.