Два грузовика столкнулись на Павловском тракте в Барнауле
Последствия аварии попали на видео
01 февраля 2023, 11:45, ИА Амител
В Барнауле произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщает "В курсе 22".
По информации очевидцев, авария случилась в районе пересечения Павловского тракта с улицей Звёздной.
В опубликованном ролике видно, что большегруз врезался в прицеп другого, из-за чего кабина получила серьёзные повреждения.
Об обстоятельствах происшествия и наличии пострадавших не уточняется.
Комментарии 0