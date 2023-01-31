Фура загорелась на федеральной трассе в Алтайском крае

В районе места происшествия образовалась большая пробка

31 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Фура загорелась на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Происшествие случилось 31 января за селом Поспелиха.

На месте работают пожарные. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

В комментариях под постом очевидцы отмечают, что на этом участке образовалась километровая пробка.