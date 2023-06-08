Два лесных пожара тушат в Алтайском крае
Возгорания возникли 7 июня в Ракитовском и Баевском лесничествах
08 июня 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 7 июня произошло два лесных пожара, огнеборцы принимают все необходимые меры по их локализации, сообщает Минприроды региона.
Первое возгорание возникло из-за сухой грозы в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Ещё одно – в 63-м квартале Андроновского участкового лесничества Баевского лесничества.
Второй пожар разгорелся в 2,5 км от села Грязново Тюменцевского района. Населенный пункт от него отделяет озеро Большое Утичье, а потому угрозы жителям нет.
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