Два лесных пожара тушат в Алтайском крае

Возгорания возникли 7 июня в Ракитовском и Баевском лесничествах

08 июня 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 7 июня произошло два лесных пожара, огнеборцы принимают все необходимые меры по их локализации, сообщает Минприроды региона.

Первое возгорание возникло из-за сухой грозы в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Ещё одно – в 63-м квартале Андроновского участкового лесничества Баевского лесничества.

Второй пожар разгорелся в 2,5 км от села Грязново Тюменцевского района. Населенный пункт от него отделяет озеро Большое Утичье, а потому угрозы жителям нет.