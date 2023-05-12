Два летчика погибли в Крыму при крушении ударного Ми-28

Авария произошла 12 мая в 15:42 при выполнении учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе

12 мая 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: topwar.ru

Два пилота погибли при крушении ударного вертолёта Ми-28 в Крыму. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в Минобороны РФ.

Авария произошла 12 мая в 15:42 при выполнении учебно-тренировочного полёта в Джанкойском районе.

"Полёт выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба лётчика погибли", – добавили в ведомстве.

Предварительной причиной крушения назвали "отказ техники". На место отправили комиссию, которая выяснит все обстоятельства крушения боевого вертолёта.