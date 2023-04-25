Вертолёт санавиации разбился в Волгоградской области, пилот погиб

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту

25 апреля 2023, 13:51, ИА Амител

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В Волгоградской области разбился вертолёт санавиации. Об этом сообщает ТАСС.

"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлёкшее по неосторожности смерть человека")", – рассказали в Следственном комитете.

На месте происшествия обнаружили тело пилота – мужчины 1967 года рождения. Рассматриваются различные версии случившегося. Вертолёт упал на открытой местности возле посёлка Ерзовка Городищенского района.