НОВОСТИОбщество

Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

Основная борьба развернулась между руководителями классического и технического университетов

02 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2023 год:

  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 82 упоминания;
  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2 место, 80 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 48 упоминаний;
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 48 упоминаний;
  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 4 место, 23 упоминания.
Медиарейтинг ректоров алтайских вузов / Инфографика: "Атмосфера"
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Франк шестой раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Глава Барнаула в декабре принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и встретился с семьей Героя России
НОВОСТИПолитика
Алтайский край рейтинги образование АлтГУ вузы университеты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:04:35 02-02-2024

Что за проверки прошли в АлтГУ??? Информация засветилась и срочно убрали (???)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:31 02-02-2024

Гость (12:04:35 02-02-2024) Что за проверки прошли в АлтГУ??? Информация засветилась и с... Землюков копает против Бочарова?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
смишник

12:08:12 02-02-2024

ни о чем рейтинг

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров