Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

Основная борьба развернулась между руководителями классического и технического университетов

02 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2023 год:

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 82 упоминания;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2 место, 80 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 48 упоминаний;

ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 48 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 4 место, 23 упоминания.

Медиарейтинг ректоров алтайских вузов / Инфографика: "Атмосфера"