Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год
Основная борьба развернулась между руководителями классического и технического университетов
02 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2023 год:
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 82 упоминания;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2 место, 80 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 48 упоминаний;
- ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 48 упоминаний;
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 4 место, 23 упоминания.
Медиарейтинг ректоров алтайских вузов / Инфографика: "Атмосфера"
12:04:35 02-02-2024
Что за проверки прошли в АлтГУ??? Информация засветилась и срочно убрали (???)
12:16:31 02-02-2024
Гость (12:04:35 02-02-2024) Что за проверки прошли в АлтГУ??? Информация засветилась и с... Землюков копает против Бочарова?
12:08:12 02-02-2024
ни о чем рейтинг