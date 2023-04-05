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Два министра возглавили первый медиарейтинг крупных чиновников Алтайского края

В марте больше всего СМИ писали о министрах транспорта и здравоохранения

05 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В Алтайском крае представили первый рейтинг упоминаемости членов правительства региона и руководителей краевых органов исполнительной власти. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

"В рейтинг включены заместители председателя правительства, министры, начальники управлений и инспекций. Мы не стали включать в список губернатора, так как его медиаактивность как минимум на порядок выше, чем у подчинённых", – пояснили в исследовании.

В марте 2023 года медиарейтинг возглавили:

  • министр транспорта Антон Воронов и министр здравоохранения Дмитрий Попов (1-е место, по 56 упоминаний);
  • зампредседателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь (2-е место, 18 упоминаний);
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка (3-е место, 16 упоминаний);
  • министр спорта Максим Рябцев и министр культуры Елена Безрукова (4-е место, 14 упоминаний);
  • руководитель управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев (5-е место, 14 упоминаний).

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: "Атмосфера", "Толк", "Амител", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс", "Банкфакс", "Вечерний Барнаул", "Вести Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Regnum Алтай", "Московский комсомолец на Алтае", "ТАСС-Сибирь" и "Интерфакс-Сибирь".

Алтайский край рейтинги чиновники сми

Комментарии 3

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Гость

11:52:32 05-04-2023

Хорошими делами -прославиться нельзя))

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Гость

11:57:46 05-04-2023

Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".---------- А они снова заработали что ли?

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т.е. сейчас работу чиоценивают

15:16:30 05-04-2023

т.е. сейчас работу чиновника оценивают не по делам , а по болтовне в инете?

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