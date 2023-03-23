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Ситуация требует. Попов о том, зачем к борьбе за жизни нужно подключить глав районов

Сил одной отрасли не хватит, чтобы привлечь кадры и снизить смертность, считает краевой министр здравоохранения

23 марта 2023, 07:51, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Действующие соглашения Минздрава Алтайского края с муниципалитетами региона нужно серьёзно пересмотреть. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал его глава Дмитрий Попов. По его мнению, районы и города края должны активнее помогать медикам в решении самых острых вопросов. Самостоятельно медицинская отрасль не сможет добиться целевых показателей, считает министр.

О том, какие задачи стоят перед алтайской медициной и почему ей жизненно необходима помощь глав районов и городов, – в материале amic.ru.

"Нужны нетривиальные действия"

Коллегия Минздрава – традиционное мероприятие, где подводят итоги года в медицинской сфере. Обычно на него приезжают главврачи медучреждений и главные внештатные специалисты. Но в этом году на коллегию позвали ещё и глав районов и городов Алтайского края. По словам Попова, сейчас ситуация в региональной медицине требует и их активного участия.

"Нам нужно обсудить злободневные проблемы здравоохранения. Понять, каким образом мы должны достигать целевых показателей: снижения смертности, увеличения продолжительности жизни, укомплектованности медработниками и создания благоприятных условий для приёма пациентов. Пока мы достигаем не всех показателей, которые себе ставим", – пояснил Дмитрий Попов.

По его словам, перед Алтайским краем стоит крайне сложная задача – значительно снизить смертность в регионе к 2030 году.

"Если по-простому, это более 13 тысяч жизней, которые мы должны сохранить. Это очень большой вызов, которого у нас ещё не было. Добиться этого можно только сообща, вместе с муниципалитетами. Нужны нетривиальные действия", – считает министр.

Глава крайздрава считает, выполнить этот план силами одной лишь медицинской отрасли невозможно. Все муниципалитеты должны активно включиться в борьбу за здоровье людей.

Новые соглашения

Поэтому нужен новый формат взаимодействия Минздрава и муниципалитетов, считает Попов. По его словам, у ведомства уже есть действующие соглашения с городами и районами края. Но их необходимо расширить: целевые показатели должны быть не только для крайздрава, но и для муниципалитетов.

"Мы будем настойчиво рекомендовать принять муниципальные программы по здоровьесбережению населения. В этом и заключается новый формат: наладить взаимодействие с муниципалитетами, выработать общую стратегию", – пояснил министр.

По его словам, в городах и районах разная ситуация со здоровьем жителей и медициной. Поэтому программы должны быть индивидуальными для каждого муниципалитета.

А чем могут помочь муниципалитеты?

Никаких конкретных предложений Попов не озвучил. Но обозначил направления, по которым муниципалитеты должны активно взаимодействовать с медиками.

  • Первое – это привлечение и закрепление медицинских работников в больницах, ФАПах и поликлиниках. По словам Попова, нужно создать в районах такие условия, чтобы молодые специалисты сами хотели туда ехать.
  • Второе – снижение смертности. По словам Попова, сейчас смертность в Алтайском крае выше средней по России. А внутри региона есть районы, где уровень смертности заметно выше краевого.
  • Третье – информационное взаимодействие. По мнению министра, муниципалитеты должны всячески помогать врачам в организации диспансеризации жителей.
  • Четвёртое – общественные советы. Глава Минздрава предложил создать их при каждой центральной районной больнице. Это поможет властям решать проблемы медучреждений быстрее, считает Попов.

Министр отметил, что многие районы уже сейчас активно помогают медучреждениям. Но работу нужно сделать системной и обязательной для всех.

Примеры есть

Представители районов, которые приехали на коллегию, согласились, что муниципалитеты должны активнее помогать медикам.

Глава Залесовского округа Александр Пластеев рассказал, что уже активно прорабатывает вопрос с кадровым дефицитом в местной ЦРБ. Ситуация там сложная: не хватает 36 медиков.

По словам Пластеева, в Залесово хотят капитально отремонтировать пустующее трёхэтажное общежитие и отдать его под жильё для бюджетников.

"В первую очередь это медики. Сейчас к нам приезжают специалисты, которые через год-два увольняются. Нет нормальных жилищных условий. Никогда молодой специалист не поедет в деревянный дом, который надо топить дровами. Современное общежитие помогло бы нам сохранить кадры", – пояснил глава.

По его словам, проект капремонта округ разрабатывает за свой счёт, а вот на сами работы будет просить деньги у края и Федерации. По предварительной оценке, общежитие обойдётся в 60-80 млн рублей.

А главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк рассказал, что администрация района помогает выявить хронических пациентов и пригласить их на диспансеризацию.

При этом с кадрами в больнице всё хорошо: не хватает лишь трёх узких специалистов. По словам Бокка, это тоже результат совместных усилий медучреждений и властей.

"Это системная работа. Мы много лет работаем по профориентации. У нас в районе есть волонтёрская организация, которая ещё со школы ребятишек вводит в медицину. Потому они поступают в вузы, получают дипломы. Не все, конечно, возвращаются в район, но эффект от этой инициативы точно есть", – пояснил врач.

Но это лишь частные примеры. Каким именно будет новый формат взаимодействия больниц и муниципалитетов, станет известно в ближайшее время.

Фото: amic.ru

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Комментарии 9

  • Кто придумал преобразования в здравоохранении? Не вы ли "не уважаемые" чиновники от отрасли? Главврач всегда подчинялся главе района, финансирование шло через местные муниципальные бюджеты. Главы решали проблемы. Потом главврачи стали независимыми от районов, стали уездными князьками: до Бога высоко, до царя далеко. Плевать на все и вся. Теперь министр поняли чего они натворили, признались,что не справляются: нате вам районы наши проблемы. Мы министры, вы дураки, но выживайте как хотите. Как у известного персонажа: Денег нет, но вы держитесь. У Попова: денег не дадим, а проблемы главы решайте за нас. Классика жанра.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Господин Попов, спокон веков, это называлось:-"С одной больной головы на здоровую!!!!", что в современном настоящем можно интерпретировать: "С одной больной головы, на другую более больную!!!!"
    23 марта, Гость   Ответить
  • "Никаких конкретных предложений Попов не озвучил."_______ Пади сделай то, не знаю что....!? ------ "По словам Попова, нужно создать в районах такие условия, чтобы молодые специалисты сами хотели туда ехать."________После этих слов, дальше можно не читать.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ничего не изменится. Те, у кого хватает ума и образования, давным-давно всё поняли, начали читать медицинский интернет и книги по натуропатии. И лечат сами себя. И могу заверить - это намного эффективнее и намного дешевле! Особенно у тех, кто на практике освоил принцип Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".
    23 марта, Гость   Ответить
  • моё мнение, что это позорище а не министр.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Зачем тогда нужен министр и министерство, если главы должны решать эти вопросы?
    23 марта, Гость   Ответить
  • не для того проводили реформу здравоохранения, чтобы нас лечить. врачам, кстати, кажется нравится эта тема когда больной годами по кругу ходит и никто его не лечит. да и врачи-то сейчас пошли, мягко скажем, плохо образованные.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Почему обязательно надо делать упор на привлечение молодых специалистов? Они же совершенно без опыта, но с амбициями! А врачей с опытом даже завлечь не пытаются? Лежала в больнице, из района края привезли женщину диабетика. Она рассказывала, что была на приеме у своего поселкового молодого хирурга, палец на ноге наколола, начал болеть. А он ей мазать мазь прописал, потом палец начал чернеть, хирург сказал грибок, еще мазь прописал. Рассказывала, что упрашивала дать ей направление в районную больницу на консультацию к другому хирургу, ведь она диабетик, а ступни у диабетиков слабое место , а хирург отказывался. А без направления районный хирург не принимал (да здравствует наша медицина, привет Попову). В конечном итоге нога начала вся болеть и чернеть, и только тогда (!) этот молодой хирург выписал направление уже в Барнаул(!) в гнойную хирургию. Итог всей этой ужасной ситуации - началась гангрена ноги. В больнице женщине сказали, что если бы сразу начали правильное лечение, или бы врач нормально отслеживал ситуацию, она бы потеряла только палец на ноге, а теперь ей ногу ампутировали по колено. Вот и все лечение от молодых, малоопытных врачей. Они еще больше вам смертность повысят своими неправильными диагнозами и лечением. Конечно, молодые врачи не все такие, но попадут ли грамотные врачи в поселки?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Зачем тогда плодят самозанятость, если они не платят за медицину, образование ? Зачем эта прослойка халявы увеличивается вообще? Потом удивляемся - денег нет, надо оптимизировать.
    23 марта, Гость   Ответить
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