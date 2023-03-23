Ситуация требует. Попов о том, зачем к борьбе за жизни нужно подключить глав районов

Сил одной отрасли не хватит, чтобы привлечь кадры и снизить смертность, считает краевой министр здравоохранения

23 марта 2023, 07:51, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Действующие соглашения Минздрава Алтайского края с муниципалитетами региона нужно серьёзно пересмотреть. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказал его глава Дмитрий Попов. По его мнению, районы и города края должны активнее помогать медикам в решении самых острых вопросов. Самостоятельно медицинская отрасль не сможет добиться целевых показателей, считает министр.

О том, какие задачи стоят перед алтайской медициной и почему ей жизненно необходима помощь глав районов и городов, – в материале amic.ru.

"Нужны нетривиальные действия"

Коллегия Минздрава – традиционное мероприятие, где подводят итоги года в медицинской сфере. Обычно на него приезжают главврачи медучреждений и главные внештатные специалисты. Но в этом году на коллегию позвали ещё и глав районов и городов Алтайского края. По словам Попова, сейчас ситуация в региональной медицине требует и их активного участия.

"Нам нужно обсудить злободневные проблемы здравоохранения. Понять, каким образом мы должны достигать целевых показателей: снижения смертности, увеличения продолжительности жизни, укомплектованности медработниками и создания благоприятных условий для приёма пациентов. Пока мы достигаем не всех показателей, которые себе ставим", – пояснил Дмитрий Попов.

По его словам, перед Алтайским краем стоит крайне сложная задача – значительно снизить смертность в регионе к 2030 году.

"Если по-простому, это более 13 тысяч жизней, которые мы должны сохранить. Это очень большой вызов, которого у нас ещё не было. Добиться этого можно только сообща, вместе с муниципалитетами. Нужны нетривиальные действия", – считает министр.

Глава крайздрава считает, выполнить этот план силами одной лишь медицинской отрасли невозможно. Все муниципалитеты должны активно включиться в борьбу за здоровье людей.

Новые соглашения

Поэтому нужен новый формат взаимодействия Минздрава и муниципалитетов, считает Попов. По его словам, у ведомства уже есть действующие соглашения с городами и районами края. Но их необходимо расширить: целевые показатели должны быть не только для крайздрава, но и для муниципалитетов.

"Мы будем настойчиво рекомендовать принять муниципальные программы по здоровьесбережению населения. В этом и заключается новый формат: наладить взаимодействие с муниципалитетами, выработать общую стратегию", – пояснил министр.

По его словам, в городах и районах разная ситуация со здоровьем жителей и медициной. Поэтому программы должны быть индивидуальными для каждого муниципалитета.

А чем могут помочь муниципалитеты?

Никаких конкретных предложений Попов не озвучил. Но обозначил направления, по которым муниципалитеты должны активно взаимодействовать с медиками.

Первое – это привлечение и закрепление медицинских работников в больницах, ФАПах и поликлиниках. По словам Попова, нужно создать в районах такие условия, чтобы молодые специалисты сами хотели туда ехать.

Второе – снижение смертности. По словам Попова, сейчас смертность в Алтайском крае выше средней по России. А внутри региона есть районы, где уровень смертности заметно выше краевого.

Третье – информационное взаимодействие. По мнению министра, муниципалитеты должны всячески помогать врачам в организации диспансеризации жителей.

Четвёртое – общественные советы. Глава Минздрава предложил создать их при каждой центральной районной больнице. Это поможет властям решать проблемы медучреждений быстрее, считает Попов.

Министр отметил, что многие районы уже сейчас активно помогают медучреждениям. Но работу нужно сделать системной и обязательной для всех.

Примеры есть

Представители районов, которые приехали на коллегию, согласились, что муниципалитеты должны активнее помогать медикам.

Глава Залесовского округа Александр Пластеев рассказал, что уже активно прорабатывает вопрос с кадровым дефицитом в местной ЦРБ. Ситуация там сложная: не хватает 36 медиков.

По словам Пластеева, в Залесово хотят капитально отремонтировать пустующее трёхэтажное общежитие и отдать его под жильё для бюджетников.

"В первую очередь это медики. Сейчас к нам приезжают специалисты, которые через год-два увольняются. Нет нормальных жилищных условий. Никогда молодой специалист не поедет в деревянный дом, который надо топить дровами. Современное общежитие помогло бы нам сохранить кадры", – пояснил глава.

По его словам, проект капремонта округ разрабатывает за свой счёт, а вот на сами работы будет просить деньги у края и Федерации. По предварительной оценке, общежитие обойдётся в 60-80 млн рублей.

А главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк рассказал, что администрация района помогает выявить хронических пациентов и пригласить их на диспансеризацию.

При этом с кадрами в больнице всё хорошо: не хватает лишь трёх узких специалистов. По словам Бокка, это тоже результат совместных усилий медучреждений и властей.

"Это системная работа. Мы много лет работаем по профориентации. У нас в районе есть волонтёрская организация, которая ещё со школы ребятишек вводит в медицину. Потому они поступают в вузы, получают дипломы. Не все, конечно, возвращаются в район, но эффект от этой инициативы точно есть", – пояснил врач.

Но это лишь частные примеры. Каким именно будет новый формат взаимодействия больниц и муниципалитетов, станет известно в ближайшее время.