Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников на российские регионы

В ночь на 2 апреля БПЛА атаковали Ростовскую и Курскую области

02 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После атаки дронов на Ростовскую область пострадали двое жителей Таганрога. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет", – написал глава Ростовской области.

По данным Юрия Слюсаря, из-за атаки БПЛА в девяти- и семиэтажке вспыхнули пожары, которые спасатели быстро потушили.

С 23:15 по местному времени в Таганроге введен режим ЧС. Из девятиэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуировали 85 жителей. Жильцам разрешат вернуться в квартиры после обследования саперами.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников на столицу региона поврежден многоквартирный дом в центре города. Пострадавших нет.