В Ростовской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Его личность установить не удалось — погибший находился в загоревшемся автомобиле

23 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В результате атаки беспилотника на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области загорелся автомобиль, внутри которого находился человек. Погибшего не удалось опознать, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена", – рассказал глава региона.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и спасатели, отметил Слюсарь.

Как сообщает Минобороны РФ, за сутки 22 марта средствами ПВО уничтожено 142 беспилотника и самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Также сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.