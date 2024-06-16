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Два мотоциклиста погибли в Алтайском крае

Пассажирка одного из них в больнице

16 июня 2024, 13:18, ИА Амител

Разбитый мотоцикл / Фото: Госавтоинспеция Алтайского края
Разбитый мотоцикл / Фото: Госавтоинспеция Алтайского края

Два мотоциклиста погибли в аварии в Мамонтовском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

23-летний водитель "Ямахи" врезался в 18-летнего парня на мотоцикле "Иж". Водитель отечественного мотоцикла без прав и экипировки разворачивался, когда произошло столкновение.

От полученных травм оба молодых человека скончались на месте. 15-летняя пассажирка "Ямахи", на которой не было шлема, попала в больницу.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

13:37:56 16-06-2024

Да и хрен с ними.

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Гость

08:00:19 17-06-2024

Я как велосипедист больше всего на дороге опасаюсь именно этих ребят. Мотоциклы главное зло на дорогах.

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Гость

12:22:20 18-06-2024

Гость (13:37:56 16-06-2024) Да и хрен с ними.... конченый человек, я бы посмотрела на тебя в такой ситуации, я прорыдала 3 дня подряд, видел бы ты в каком состоянии сейчас все его близки ты бы так не говорил, отродье сраное.
знаешь как было тяжело сегодня на проводах

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