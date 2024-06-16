Два мотоциклиста погибли в Алтайском крае
Пассажирка одного из них в больнице
16 июня 2024, 13:18, ИА Амител
Разбитый мотоцикл / Фото: Госавтоинспеция Алтайского края
Два мотоциклиста погибли в аварии в Мамонтовском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
23-летний водитель "Ямахи" врезался в 18-летнего парня на мотоцикле "Иж". Водитель отечественного мотоцикла без прав и экипировки разворачивался, когда произошло столкновение.
От полученных травм оба молодых человека скончались на месте. 15-летняя пассажирка "Ямахи", на которой не было шлема, попала в больницу.
13:37:56 16-06-2024
Да и хрен с ними.
08:00:19 17-06-2024
Я как велосипедист больше всего на дороге опасаюсь именно этих ребят. Мотоциклы главное зло на дорогах.
12:22:20 18-06-2024
Гость (13:37:56 16-06-2024) Да и хрен с ними.... конченый человек, я бы посмотрела на тебя в такой ситуации, я прорыдала 3 дня подряд, видел бы ты в каком состоянии сейчас все его близки ты бы так не говорил, отродье сраное.
знаешь как было тяжело сегодня на проводах