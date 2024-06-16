Два мотоциклиста погибли в Алтайском крае

Пассажирка одного из них в больнице

16 июня 2024, 13:18, ИА Амител

Разбитый мотоцикл / Фото: Госавтоинспеция Алтайского края

Два мотоциклиста погибли в аварии в Мамонтовском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

23-летний водитель "Ямахи" врезался в 18-летнего парня на мотоцикле "Иж". Водитель отечественного мотоцикла без прав и экипировки разворачивался, когда произошло столкновение.

От полученных травм оба молодых человека скончались на месте. 15-летняя пассажирка "Ямахи", на которой не было шлема, попала в больницу.