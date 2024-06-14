В центре Барнаула в массовом ДТП столкнулись четыре авто

Пострадала предположительная виновница аварии

14 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Массовое ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 50-летняя женщина за рулем Audi A3 не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутные BWM, Nissan и Chery Tiggo.

ДТП произошло днем на проспекте Ленина, 78. Судя по снимку, автомобили столкнулись друг с другом. Виновница аварии получила травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.