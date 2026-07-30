Два музея Алтая выиграли гранты ВТБ на новые проекты

Средства получат Алтайский государственный краеведческий музей и Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина

30 июля 2026, 13:30, ИА Амител

Алтайский краеведческий музей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский государственный краеведческий музей в Барнауле и Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина вошли в число победителей II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, которую реализуют ВТБ и благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Всего по итогам конкурса поддержку до 1 млн рублей получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России.

Какие проекты поддержат на Алтае?

Алтайский государственный краеведческий музей направит средства гранта на создание "Азбуки Алтайского края" к 90-летию региона, а Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина — на разработку иллюстрированных путеводителей или интерактивного гида для самостоятельного знакомства с экспозицией.

Среди инициатив победителей этого года — открытие ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, создание мобильной выставки о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрофестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие.

Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года. Полный список победителей опубликован на сайте благотворительного фонда "ВТБ-Страна".

Кто оценивал проекты?

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты оценивали советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Как работает программа поддержки?

Первую корпоративную инициативу для российских краеведческих музеев ВТБ и фонд "ВТБ-Страна" запустили в начале 2026 года. Инициатива призвана поддержать учреждения, которые сохраняют историю регионов, местные традиции и культурное наследие народов России. Отдельное направление связано с обновлением музейной работы: участники внедряют цифровые решения, осваивают современные форматы и делают экспозиции удобнее и интереснее для молодежи, семейной аудитории и других посетителей.

Программа охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. По итогам нескольких этапов конкурса победители смогут получить гранты в размере до 1 млн рублей. Общий объем поддержки со стороны ВТБ составит до 100 млн рублей.