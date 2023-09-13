От презентации проектов до возведения зданий прошло больше года

13 сентября 2023, 09:01, ИА Амител



















Проект административных зданий на ул. Попова, 196а / Фото: Мастерская "Структура"

На ул. Попова, 196а (пересечение с улицей Взлетной) приступили к возведению двух административных зданий. Их построят на пустующем участке, в окружении гаражных кооперативов, складов, хозяйственных корпусов. Проекты офисников презентовали на градсовете в августе 2022 года.

Здания запроектированы в современном стиле минимализма: их фасады будут выполнены в темно-серых и белых оттенках. В отделке фасадов, согласно эскизам, используют глянцевый кирпич и декоративную штукатурку.

Площадка строительства на ул. Попова, 196а / Фото: Мастерская "Структура"

Несмотря на единый стиль, офисники все-таки будут отличаться друг от друга. Так, один из объектов запроектирован трехэтажным, другой – четырехэтажным. Кроме того, в одном из зданий сделают коридорную систему планировки, в другом она будет свободной.

На градсовете также было заявлено, что заказчик планирует благоустроить прилегающую территорию. Ожидается, что рядом с офисниками появится озеленение, парковка и пешеходная зона.