У двух соседствующих зданий будет одна зона отдыха

23 августа 2023, 09:15, ИА Амител























Проект здания на ул. Телефонной, 143 / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Телефонной, 143 (недалеко от пересечения с ул. Антона Петрова), возведут небольшое административно-торговое здание. Участок, где построят объект, много лет стоял заброшенным, но на торгах в июне 2023 года его выкупил барнаульский предприниматель Вадим Кручинин. Проект магазина с офисами презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов.

Объект появится в окружении других административных зданий, гаражей, хозяйственных построек, частного сектора. Также неподалеку расположены пятиэтажные дома. На пересечении ул. Телефонной и ул. Антона Петрова находится еще один пустующий участок, который пока юридически не оформлен. По словам Золотова, в перспективе здесь также могут возвести административное здание.

Участок на ул. Телефонной, 143 / Фото: "Мастерская Золотова"

Участок на ул. Телефонной, 143, имеет площадь 15 соток. Особенность площадки в том, что в нее упирается небольшая улочка – проезд Стрелочный.

"Наше здание является объектом, который формирует и замыкает перекресток. Въезд на территорию – с ул. Телефонной, там организована парковка на 18 машино-мест. По нормам достаточно 12. Здание имеет главный вход, расположенный по оси проезда Стрелочного, и два дополнительных", – сообщил Владимир Золотов.

Объект возведут в бело-серой гамме, в тон окружающей застройке. Здание разделено на три зоны – торговую (магазин), административную, подсобные помещения.

Вся территория участка озеленена, большинство деревьев вдоль как на площадке, так и вдоль нее, сохранят. Во дворе запроектирована зона отдыха: она будет общей с другим объектом, автомагазином на ул. Телефонной, 145.

"Когда-то участок был общий, потом часть земли была выкуплена. Теперь мы рассматриваем здесь объект. Зона отдыха будет общей, заборов не будет, функция одна", – объяснил архитектор", – сказал проектировщик.

Будущее квартала

Член градсовета Евгений Носенко отметил, что перекресток ул. Телефонной и Антона Петрова сложный, а потому к строительству здания на пока еще свободном участке (он, как отметил Владимир Золотов, не вымежеван) нужно тщательно готовиться.

"Улица Антона Петрова резко сужается, трамваи поворачивают. Вы смещаете свой объект внутрь участка, чтобы следующий объем на углу облегчил градостроительную задачу. Не предлагали ли там пересмотреть красные линии?" – спросил эксперт.

"Мы не рассматривали, это не наш участок. На всех перекресток очень сложное решение транспортных и пешеходных путей. Желательно отдалять здания от красных линий на перекрестках. Поэтому мы предложили такое решение", – сказал архитектор.

Депутата Барнаульской гордумы Сергей Струченко был обеспокоен судьбой парковки у проектируемого здания.

"По ул. Телефонной сложно всегда припарковаться. Я боюсь, что эта парковка будет постоянно забита, ведь рядом стоящие два здания практически не имеют машино-мест", – отметил он.

Владимир Золотов ответил лишь то, что будущее здание улучшит ситуацию с парковками. Так как других вопросов к проекту не возникло, его согласовали без замечаний.