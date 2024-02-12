Два олимпийских чемпиона по лыжным гонкам приедут на Алтай для мастер-класса

Залесово ждет Александра Легкова и Юлию Ступак

12 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Лыжник Александр Легков / Фото: triptonkosti.ru

Два известных олимпийских чемпиона по лыжным гонкам Александр Легков и Юлия Ступак приедут в Алтайский край и проведут мастер-класс для детей. Мероприятие пройдет 19 февраля в селе Залесово.

Там для воспитанников спортивной школы Залесовского округа, а также детей из соседних районов они проведут мастер-класс по технике катания, который пройдет на новой лыжной трассе села. Также в местном Доме культуры именитые спортсмены пообщаются с поклонниками и раздадут автографы.

Отметим, что в 2022 году в селе Залесово начали обустраивать новую лыжную трассу. По программе поддержки местных инициатив здесь установили 50 опор и светодиодные лампы, что позволило провести освещение на дистанции один километр. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 1,3 млн рублей, часть необходимых средств для реализации социального проекта внесла компания "Агропромснаб". Также частный инвестор приобрел ратрак Pisten Bully 100. В 2023 году протяженность новой трассы увеличена до 10 км. В местной спортивной школе уже более 30 детей занимаются беговыми лыжами.

Александр Легков выиграл золото в 50 километрах на Олимпиаде в Сочи 2014 года и в командной эстафете стал вторым. Юлия Ступак выиграла золото на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Также в ее коллекции три бронзовые медали на Играх 2018 и 2022 годов.