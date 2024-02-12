Около трех тысяч человек приняли участие в "Лыжне России" в Барнауле

На старт выходили даже семьи полными составами

12 февраля 2024, 12:30, ИА Амител

Лыжники на трассе / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

10 февраля в Барнауле состоялся главный региональный старт Всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В краевом Минспорте рассказали, что участие в соревнованиях приняли около трех тысяч человек.

Отмечается, что на старт вышли не только лыжники-одиночники, но и целые семьи.

Награды распределили в младшей, средней и старшей группах.

В рамках Года семьи призы получили все семейные команды.