Около трех тысяч человек приняли участие в "Лыжне России" в Барнауле
На старт выходили даже семьи полными составами
12 февраля 2024, 12:30, ИА Амител
Лыжники на трассе / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
10 февраля в Барнауле состоялся главный региональный старт Всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В краевом Минспорте рассказали, что участие в соревнованиях приняли около трех тысяч человек.
Отмечается, что на старт вышли не только лыжники-одиночники, но и целые семьи.
Награды распределили в младшей, средней и старшей группах.
В рамках Года семьи призы получили все семейные команды.
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