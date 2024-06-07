Два предприятия энергетического машиностроения стали участниками нацпроекта на Алтае

За полгода они оптимизируют часть производства

07 июня 2024, 13:40, ИА Амител

Промышленность / Фото: aleksandarlittlewolf on Freepik

ООО "Завод модульных котельных "Энергия" и ООО "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод" стали участниками национального проекта "Производительность труда" под региональным управлением.

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) вместе с участниками рабочих групп провели анализ производств и определили пилотные потоки. В ближайшие шесть месяцев компаниям предстоит применить инструменты бережливого производства. На заводе "Энергия" – при оптимизации производства модульных паровых котельных установок, а на бийском заводе – при производстве коллекторов.

Представители РЦК и министерства экономического развития Алтайского края рассказали о целях и задачах нацпроекта, а также подробно обсудили программу реализации проектов по улучшению на предприятиях.

Теперь на заводах приступят к оптимизации выбранных пилотных потоков, улучшению производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

"Для сотрудников будет организовано обучение методам и инструментам бережливого производства. Дополнительно на каждом предприятии будут подготовлены и сертифицированы инструкторы по бережливому производству – они обеспечат передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения активной работы с экспертами РЦК в рамках пилотного потока", – рассказал руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).