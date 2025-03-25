Два пункта пропуска сделают на Алтае, чтобы иностранцы "заезжали в великую страну"

На восстановление пунктов в Славгороде и Локтевском районе направят около 370 миллионов рублей

25 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Ремонт пункта пропуска в Славгороде / Фото: Минтранс Алтайского края

Два международных автомобильных пункта пропуска восстановят в Алтайском крае на границе с Республикой Казахстан. Об этом 20 марта во время коллегии Минтранса сообщил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз. По его словам, пункты должны выглядеть современно, чтобы иностранцы сразу понимали, что "едут по великой стране".

"Мы сделаем пункты, чтобы все видели, что Россия – это великая страна", – сообщил Василий Мотуз.

Речь идет о пункте "Павловка" в Славгородском районе, к которому ведет трасса Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. К восстановлению приступили в конце 2024 года. На реконструкцию выделили более 170 млн рублей. По данным регионального Минтранса, на участке протяженностью около километра заменят асфальт, сделают освещение, гостевую парковку с удобствами и еще одну – для арестованных автомобилей. Для пресечения перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов с превышением допустимых параметров установят пункт весогабаритного контроля.

Второй пункт – в Локтевском районе, недалеко от города Горняка. Там построят двухкилометровый участок дороги практически заново. На нем появятся две парковки, освещение, пункт весогабаритного контроля и тротуары. Стоимость работ составляет более 200 млн рублей. Согласно плану, объекты введут в эксплуатацию к концу осени.

Минтранс начал масштабную работу по ремонту дорог в приграничных зонах Алтайского края и Казахстана в 2024 году. Уже сделали подъезд к пограничному переходу в Третьяковском районе, к которому ведет дорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

Всего на территории Алтайского края есть пять пунктов пропуска через государственную границу. В последующие годы две приграничные зоны восстановят в Михайловском и Угловском районах.