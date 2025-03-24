Самолетом, поездом, машиной. В Минтрансе Алтая отчитались за 2024 год и поделились планами

Андрей Подолян рассказал о ремонте дорог и развитии транспорта в регионе

24 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Коллегия Минтранса Алтайского края / Фото: Минтранс

В Алтайском крае по итогам 2024 года удалось отремонтировать сотни километров дорог и магистралей. В регионе активно развивалось железнодорожное, речное и авиасообщение, идет работа по обновлению общественного транспорта в муниципалитетах. Эти темы и не только 20 марта обсудили на итоговой коллегии в Министерстве транспорта Алтайского края. Если коротко: дорожная отрасль одна из ключевых в регионе, поэтому перед ней стоят очень амбициозные планы.

Рекорд за рекордом

Об итогах 2024 года отчитался глава Минтранса Андрей Подолян. Всего на ремонт дорог в прошлом году направили более 22 миллиардов рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог.

Часть средств направили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который перестал действовать с этого года. Благодаря БКД ежегодно проводился ремонт магистралей, в том числе в городских агломерациях края: в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В прошлом году нацпроект позволил привести в нормативное состояние 71 объект регионального или межмуниципального, а также местного значения общей протяженностью более 220 километров. Андрей Подолян в целом оценил пятилетку нацпроекта. С 2019 года в регионе в нормативное состояние приведено около 4,5 тысячи километров дорог.

Впрочем, после завершения БКД ремонтировать дороги на Алтае будут не меньше. С 2025 года стартовала работа уже в рамках нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни".

Еще 2024 год стал рекордным по объему вложенных средств в ремонт муниципальных дорог.

"Более 2,8 миллиарда рублей помощи мы направили нашим муниципалитетам за счет краевой субсидии, а с 2019 по 2024 год за счет такой поддержки приведено в нормативное состояние 542 км муниципальных дорог, на это направлено свыше 11,5 млрд рублей. Также в районах продолжается обновление дорожных объектов по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В прошлом году было построено десять подъездных путей к сельскохозяйственным предприятиям на сумму 468 миллионов рублей", – пояснил Андрей Подолян.

Всего за период с 2011 по 2024 год введено в эксплуатацию более 320 километров "сельских" дорог. В планах этого года сделать девять объектов. На их реализацию предусмотрено 897,5 миллиона рублей.

Упомянул Андрей Подолян и пользу от привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. За 2023 и 2024 годы построили 16 объектов транспортной инфраструктуры, на это направлено более 10 миллиардов рублей. В частности, за счет "кредитных денег" продолжается реконструкция дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

Также в Алтайском крае успешно идет борьба с аварийностью на дорогах. Сокращается количество травмированных и погибших в результате ДТП. Отчасти это удается благодаря установке новых комплексов видеофиксации нарушений. В настоящее время их в крае 212. 17 комплексов установили в прошлом году.

Новые трамваи, автобусы и троллейбусы

Не менее важное направление работы министерства – развитие общественного транспорта в крае. В 2024 году для Барнаула из краевого бюджета приобрели пять новых троллейбусов. Также краевая столица получила 41 современный автобус и годом ранее – десять трамваев. Кроме того, 22 автобуса малого класса передано в собственность 16 муниципальных образований.

Краевые власти намерены продолжать обновление общественного транспорта. В 2025-м в региональном бюджете предусмотрят около 1,5 миллиарда рублей на покупку 12 трамваев, девяти троллейбусов и 28 автобусов для городов и районов края. Какие конкретно муниципалитеты получат новую технику – министр не сообщил.

Андрей Подолян напомнил, что с 2021 года в муниципалитеты передано 280 автобусов, десять трамваев и семь троллейбусов на общую сумму 2,3 млрд рублей, что позволило за последние три года открыть новые маршруты и дополнительно обеспечить транспортное сообщение более чем в 270 населенных пунктах.

Новый терминал и современные поезда

Не менее важная тема – развитие авиации на Алтае. В прошлом году барнаульский аэропорт "перевез" 781 тысячу пассажиров, что является новым рекордом: на 8% больше, чем в 2023-м. Что касается нового аэрокомплекса, то его могут достроить раньше срока – уже летом этого года. Новый терминал будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час.

Во время коллегии Минтранса прозвучали отчеты и о развитии железнодорожного транспорта в Алтайском крае. Цифры тут тоже впечатляющие: пригородным сообщением воспользовались 7,8 миллиона пассажиров. В ежедневном режиме стали курсировать пригородные поезда "Степной Экспресс" сообщением Барнаул – Славгород и "Просторы Алтая – II" направлением Барнаул – Рубцовск. В настоящее время железнодорожным сообщением на Алтае охвачены девять городов и 23 района.

В речном транспорте тоже успехи. В 2024-м увеличился объем грузов, перевезенных водным транспортом: около 1,2 миллиона тонн. Это позволило разгрузить важные магистрали региона, в том числе и Чуйский тракт. Приобретен крупный земснаряд "Евгений Плескевич".

Достроить развязку в Барнауле и отремонтировать сотни километров дорог

В 2025 году общая сумма дорожного фонда составит 27,9 миллиарда рублей. На эти деньги в регионе намерены отремонтировать около 900 километров дорог.

В ходе выступления Андрей Подолян также не мог не высказаться о ситуации вокруг недостроенной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Он отметил, что разрыв контракта с подрядчиком повлиял на сроки сдачи и обозначил новую дату по завершению строительства – до конца 2025 года.

Подвел итоги коллегии заместитель председателя правительства региона Александр Климин.