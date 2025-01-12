Два ребенка и мужчина пострадали в ДТП с автобусом в Бийске

Прокуратура проводит проверку

12 января 2025, 19:34, ИА Амител

Место ДТП с автобусом в Бийске / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Дети пострадали в ДТП с автобусом в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

12 января в 15:45 на улице Иркутской 59-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ-4234, двигаясь по переулку Коммунарскому в направлении улицы Иркутской, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Alphard под управлением мужчины 1984 года рождения, который ехал от Шубенского переулка до Большичного взвоза.

В момент ДТП в иномарке находилось пять несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии водитель легкового авто и два мальчика 12 лет пострадали. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой города Бийска проводится проверка в связи с травмированием детей.