Два ребенка и мужчина пострадали в ДТП с автобусом в Бийске
Прокуратура проводит проверку
12 января 2025, 19:34, ИА Амител
Дети пострадали в ДТП с автобусом в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.
12 января в 15:45 на улице Иркутской 59-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ-4234, двигаясь по переулку Коммунарскому в направлении улицы Иркутской, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Alphard под управлением мужчины 1984 года рождения, который ехал от Шубенского переулка до Большичного взвоза.
В момент ДТП в иномарке находилось пять несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии водитель легкового авто и два мальчика 12 лет пострадали. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой города Бийска проводится проверка в связи с травмированием детей.
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