Два ребенка утонули с начала купального сезона в Алтайском крае

В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты

29 июня 2025, 16:05, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В Алтайском крае с начала купального сезона утонули два ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты. Родителей призвали: