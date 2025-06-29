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Два ребенка утонули с начала купального сезона в Алтайском крае

В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты

29 июня 2025, 16:05, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Река Обь / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В Алтайском крае с начала купального сезона утонули два ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты. Родителей призвали: 

  • не оставлять детей у водоема одних или под присмотром братьев или сестер;
  • учить плавать детей;
  • надевать на несовершеннолетних у воды специальные нарукавники или спасательный жилет;
  • научить детей звать на помощь, объяснив, почему нельзя подавать ложные сигналы. 

Алтайский край Происшествия дети

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