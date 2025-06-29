Два ребенка утонули с начала купального сезона в Алтайском крае
В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты
29 июня 2025, 16:05, ИА Амител
Река Обь / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
В Алтайском крае с начала купального сезона утонули два ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты. Родителей призвали:
- не оставлять детей у водоема одних или под присмотром братьев или сестер;
- учить плавать детей;
- надевать на несовершеннолетних у воды специальные нарукавники или спасательный жилет;
- научить детей звать на помощь, объяснив, почему нельзя подавать ложные сигналы.
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