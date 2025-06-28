Под Бийском 12-летнюю девочку достали со дна водоема в тяжелом состоянии
Ребенок находился под водой около трех минут
28 июня 2025, 20:25, ИА Амител
Под Бийском едва не утонула 12-летняя девочка, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи наукограда.
Инцидент случился 28 июня на Смоленских карьерах.
"По предварительной информации, девочка с другом находились в воде около берега. Школьница случайно оказалась на глубине карьера и сразу же пошла ко дну. На помощь бросились очевидцы. Спустя несколько минут девочку достали из воды и вынесли на берег. Школьнице освободили дыхательные пути и она пришла в сознание", — говорится в сообщении.
Под водой девочка провела около трех минут, была в тяжелом состоянии. Медики подключили ее к аппарату подачи кислорода и повезли в больницу.
"Благодаря качественно оказанной помощи состояние ребенка по дороге в больницу улучшилось, — отметил главврач ССМП Алексей Карнаухов.
Накануне в Горном Алтае утонули 15-летняя девушка и 34-летняя женщина.
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