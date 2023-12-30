Два рыбака провалились под лед на автомобилях в Алтайском крае
Обошлось без жертв
30 декабря 2023, 09:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
Два рыбака провалились под лед на своих автомобилях на Гилевском водохранилище в Алтайском крае 29 декабря.
Как сообщает "Инцидент Рубцовск", в обоих случаях обошлось без жертв. Другие рыбаки выручили мужчин и помогли достать их машины из полыньи.
Ранее в МЧС Алтайского края сообщили, что в регионе действует три ледовых переправы. Выезд на лед за их пределами крайне опасен, предупреждали спасатели.
10:14:07 30-12-2023
Каждый год одно и то-же. Туда им и дорога.
13:44:14 30-12-2023
дождь идёт, а они на лёд едут(
16:02:02 30-12-2023
у рыбок, которых они хотели поймать, мозгов побольше будет. на улице дождь и плюсовая температура, а они на лед. это естественный отбор или что?
04:23:17 31-12-2023
Элен без ребят (16:02:02 30-12-2023) у рыбок, которых они хотели поймать, мозгов побольше будет. ... Это голод, голодают!
09:56:12 31-12-2023
Гость (04:23:17 31-12-2023) Это голод, голодают!... голодомор, даа)))