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Два рыбака провалились под лед на автомобилях в Алтайском крае

Обошлось без жертв

30 декабря 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два рыбака провалились под лед на своих автомобилях на Гилевском водохранилище в Алтайском крае 29 декабря.

Как сообщает "Инцидент Рубцовск", в обоих случаях обошлось без жертв. Другие рыбаки выручили мужчин и помогли достать их машины из полыньи.

Ранее в МЧС Алтайского края сообщили, что в регионе действует три ледовых переправы. Выезд на лед за их пределами крайне опасен, предупреждали спасатели.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:14:07 30-12-2023

Каждый год одно и то-же. Туда им и дорога.

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Гость

13:44:14 30-12-2023

дождь идёт, а они на лёд едут(

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Элен без ребят

16:02:02 30-12-2023

у рыбок, которых они хотели поймать, мозгов побольше будет. на улице дождь и плюсовая температура, а они на лед. это естественный отбор или что?

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Гость

04:23:17 31-12-2023

Элен без ребят (16:02:02 30-12-2023) у рыбок, которых они хотели поймать, мозгов побольше будет. ... Это голод, голодают!

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Элен без ребят

09:56:12 31-12-2023

Гость (04:23:17 31-12-2023) Это голод, голодают!... голодомор, даа)))

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