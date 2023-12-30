Два рыбака провалились под лед на автомобилях в Алтайском крае

Обошлось без жертв

30 декабря 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два рыбака провалились под лед на своих автомобилях на Гилевском водохранилище в Алтайском крае 29 декабря.

Как сообщает "Инцидент Рубцовск", в обоих случаях обошлось без жертв. Другие рыбаки выручили мужчин и помогли достать их машины из полыньи.

Ранее в МЧС Алтайского края сообщили, что в регионе действует три ледовых переправы. Выезд на лед за их пределами крайне опасен, предупреждали спасатели.