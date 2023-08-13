Два самолета не смогли приземлиться в Барнауле из-за утреннего тумана

Рейсы перенаправили в Новосибирск

13 августа 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Утренние рейсы не смогли вовремя зайти на посадку в Барнауле из-за тумана. Их отправили в Новосибирск. Об этом свидетельствует онлайн-табло барнаульского аэропорта.

Согласно информации сервиса Flightradar, в соседний аэропорт отправились рейс S7 и авиакомпании "Победы" из Москвы. К 9 утра туман рассеялся и барнаульский аэропорт продолжил штатно принимать лайнеры.