Два самолета не смогли приземлиться в Барнауле из-за утреннего тумана
Рейсы перенаправили в Новосибирск
13 августа 2023, 09:59, ИА Амител
Фото: amic.ru
Утренние рейсы не смогли вовремя зайти на посадку в Барнауле из-за тумана. Их отправили в Новосибирск. Об этом свидетельствует онлайн-табло барнаульского аэропорта.
Согласно информации сервиса Flightradar, в соседний аэропорт отправились рейс S7 и авиакомпании "Победы" из Москвы. К 9 утра туман рассеялся и барнаульский аэропорт продолжил штатно принимать лайнеры.
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