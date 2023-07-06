Два сотрудника склада Ozon в Екатеринбурге скончались после заражения менингококком
Инфекция у умерших развилась буквально за сутки. В больнице находятся еще семь работников склада
06 июля 2023, 17:38, ИА Амител
Два человека скончались после заражения менингококком на складе Ozon в Екатерибурге. Как сообщает E1.RU, информацию подтвердили в Минздраве Свердловской области.
Известно, что один из умерших — 21-летний парень. Вторым скончался 46-летний мужчина. Как сообщает Telegram-канал Baza, инфекция у умерших развилась буквально за сутки. В больнице находятся еще семь работников склада.
Напомним, что Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Возбудитель инфекции не отличается живучестью — на картоне, фанере и других упаковочных материалах он не остается жизнеспособным длительное время. По этой причине для получающих посылки людей он опасности не представляет.
17:46:12 06-07-2023
Ни струя себе !